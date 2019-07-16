Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklama yapıyor Canlı Yayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmeler bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Öncelikle bir konu üzerinde duralım. 15 Temmuz darbe girişimi. Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile gelirse gelsin darbecilere karşı çıkacağız. Türkiye'nin güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Hiç kimse, hiçbir grup 'Ben Anayasa değişikliğinin dışında kaldım' demeyecektir.

Anayasa kitapçığını eline aldığında bu Anayasa korunmalı diyeceği bir Anayasa'ya ihtiyacımız var. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hepimiz zarar gördü. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesi gerek.

15 Temmuz'da başarılı olsalardı herhalde başbakan, bakan adayları vardı. Nerede bunlar? Baklavacıyı, işçiyi, akademisyeni buldun ama en güçlü adamları bulamadın. Kim engel? 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için bizim de verdiğimiz önerge ile komisyon kuruldu. Ama araştırma komisyonu karanlık noktaları ortaya çıkarmak için 'Erken bitirin' talimatı geldi. Kim destek verdi bunlara? Türkiye'de kimlerdi bunlar. İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na Erdoğan'ın talimatı ile gelmedi. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı... Neden gönderilmedi? Bunu bilmiyoruz. FETÖ'ye karşıyız, darbeye, darbe girişimine karşıyız doğru. Özendirenler kim?"

15 Temmuz darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidimiz var. Kanlarını canlarını verdi bizim için. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmalıdır. Derhal hem de.

15 Temmuz darbe girişimi cumhuriyetin değerlerine karşı yapılmış bir saldırıdır.

Ayrıntılar geliyor...