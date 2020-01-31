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Kılıçdaroğlu, Elazığ'da açıklama yaparken depreme yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6.8'lik depremi yaşayan Elazığ'ın Sivrice ilçesine ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklama yaparken canlı yayın depreme yakalandı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8'lik deprem, 41 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu.

"Artçı sarsıntılar olabilir tabii ki. Deprem bölgesindeyiz"

Deprem felaketinin ardından bölgeye geçmiş olsun ziyaretine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçtiği sırada kurmayları "Deprem oluyor efendim" deyince Kılıçdaroğlu, "Efendim, artçı sarsıntılar olabilir tabii ki. Deprem bölgesindeyiz" ifadelerini kullandı.

'Birlik' vurgusu yaptı

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunlara değindi: Bizi bu süreçte sevindiren şey, Türkiye'nin siyasi görüş ayırt etmeksizin bu süreçte birlik olmasıdır.

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 2.1 olarak ölçüldü.

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