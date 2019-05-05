Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki saldırı sonrası ilk kez şehit cenazesine katıldı! İşte yaşananlar...
SURİYE'de YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Anadolu Ajansı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki asker cenazesindeki saldırı sonrası ilk kez şehit cenazesine katıldı.
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Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
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Şehit Özdemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi.
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Şehidin annesi Keziban, babası Yaşar, eşi Hande Özdemir ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
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