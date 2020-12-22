Kılıçdaroğlu: Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından oran mafyasından alacaksın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu, 2021 yılında asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını önerdi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ ticareti mafyasından vergi alınmasını önermesi ise sosyal medyanın diline düştü.

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın..." dedi.