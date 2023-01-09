Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Peki kim ne kadar alır, en kolay nasıl hesaplanır?
2023 yılında asgari ücrete gelen zammın ardından birçok kalemde artış yaşandı. Özellikle çalışan kesimin yakından takip ettiği kıdem tazminatında ise yeni bir düzenleme yapıldı. Peki kıdem tazminatı kaç para oldu, kimler alabilir? İşte merak edilenler...
Geçtiğimiz günlerde kıdem tazminatının tavan tutarıyla ilgili yeni rakam açıklandı. Peki kıdem tazminatının ayrınları neler? Ne kadar sürede geçerli olacak? Kimler hak kazanır? Milliyet gazetesi yazarı Cem Kılıç köşesinde konuyla ilgili merak edilenleri yazdı.
İşte Cem Kılıç'ın bugünkü yazısından önemli başlıklar
Bu yılın başından itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı 17.904 TL’ye yükseldi. Gelin kıdem tazminatıyla ilgili ayrıntıları birlikte inceleyelim...
Kıdem tazminatı çalışma hayatının en önemli konuları arasında... Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2023 tarihinde yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’ne göre, 01.01.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı 17.904,62 TL’ye yükseldi.
Ne zaman artar?
Belirli koşullarla hak kazanılan kıdem tazminatı, çalışanlar için işsiz kalınan dönemde veya emeklilikte son derece önemli parasal bir hak. İşverenler açısından ise işçi çalıştırmanın maliyetleri arasında.
Kıdem tazminatı açısından teknik bir detay ise her yıl ocak ve temmuz aylarında kıdem tazminatına ilişkin tavan tutarının artması. Peki kıdem tazminatı tavanının artması ne anlama geliyor?