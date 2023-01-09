Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Peki kim ne kadar alır, en kolay nasıl hesaplanır?

Ne zaman artar?

Belirli koşullarla hak kazanılan kıdem tazminatı, çalışanlar için işsiz kalınan dönemde veya emeklilikte son derece önemli parasal bir hak. İşverenler açısından ise işçi çalıştırmanın maliyetleri arasında.

Kıdem tazminatı açısından teknik bir detay ise her yıl ocak ve temmuz aylarında kıdem tazminatına ilişkin tavan tutarının artması. Peki kıdem tazminatı tavanının artması ne anlama geliyor?