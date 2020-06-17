Kıdem tazminatında karar toplantısı! Erdoğan Bakan Selçuk ve sendikalarla görüşecek

Türkiye kısa adı olan TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne geçmeye hazırlanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı konusunun farklı uygulamalarla içinde yer alacağı yeni sistem için görüşmeler sürüyor.. Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendika başkanları kritik bir toplantı gerçekleştirilecek..Peki milyonların nefesini tutup beklediği yeni kıdem tazminatı sistemi için sendikalar ve iş dünyasının temsilcileri ne diyor? İşte tüm gelişme ve detaylar...