Kıdem tazminatında karar toplantısı! Erdoğan Bakan Selçuk ve sendikalarla görüşecek
Bugün devletin zirvesinde milyonlarca çalışan için hayati öneme sahip kıdem tazminatı için karar niteliğinde bir toplantı var.. Toplantıdan çıkacak kararlar kıdem tazminatının geleceğini tayin edecek.
Türkiye kısa adı olan TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne geçmeye hazırlanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı konusunun farklı uygulamalarla içinde yer alacağı yeni sistem için görüşmeler sürüyor.. Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendika başkanları kritik bir toplantı gerçekleştirilecek..Peki milyonların nefesini tutup beklediği yeni kıdem tazminatı sistemi için sendikalar ve iş dünyasının temsilcileri ne diyor? İşte tüm gelişme ve detaylar...
Hem işçi hem de işveren tarafının itirazları olduğu kıdem tazminatı reformu bugün Beştepe’de masaya yatırılacak.
Kıdemde karar toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul edecek.
İki formül üzerinde duruluyor
Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken kıdem tazminatı reformunda iki formül gündemde. Üzerinde çalışılan iki formülün birincisine göre çalışanın 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü fona devredilecek. Çalışanın bu parayı 56 yaşından önce sadece evlilik, konut alımı, sağlık gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor.