Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz'den flaş açıklama "Gerçek Özcan'ı görecekler"
Sesiyle, oyunculuğu ile adından söz ettiren Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı....Geçtiğimiz haftalarda Harbiye' de konser veren Deniz içini dökmüş, bomba açıklamalara imza atmıştı. Önceki gün Kıbrıs' ta sevenleriyle bir araya gelen Deniz geç hayranlarını görünce " Yeni nesil beni oyuncu olarak tanıyor, onlar da haklı beni televizyonda gördüler sadece ama burası sahne, bugün gerçek Özcan'ı göreceksin" dedi.
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de tanınan Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmış, gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Harbiye' de konser veren Deniz içini dökmüştü. Önceki gün Kıbrıs' ta sevenleriyle buluşan Deniz samimi açıklamalarda bulunarak " Yeni nesil beni oyuncu olarak tanıyor, onlar da haklı beni televizyonda gördüler sadece ama burası sahne, bugün gerçek Özcan'ı göreceksin" dedi.
Kariyer yolculuğuna şarkıcı kimliğiyle başlayan Özcan Deniz oyuncu kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
Önceki gün konser veren şarkıcı bu nedenle yeni nesilin onu oyuncu olarak tanıdığını açıkladı.
Kıbrıs'ta hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sahnesinde playback şarkılara yer verdi.