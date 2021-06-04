Kıbrıs'ta iki kesim arasındaki kapılar 15 ay sonra tekrar açıldı!

Negatif test şartı

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişler yeniden başlarken her iki tarafa geçişlerde de 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR ya da antijen testi sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.