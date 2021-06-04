Kıbrıs'ta iki kesim arasındaki kapılar 15 ay sonra tekrar açıldı!
KIBRIS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) ile Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabah geçişlere yeniden açıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında corona virüsü salgını nedeniyle 15 aydır kapalı olan sınır kapıları bu sabah itibarıyla yeniden açıldı. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı varılan anlaşma sonrası 9 sınır kapısında geçişler karşılıklı başlamış oldu. Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’nda Türk esnaf, Güney Kıbrıs’tan gelen misafirlere lokma ikram etti. Ayrıca Türkçe, Rumca ve İngilizce karşılama yapıldı.
Negatif test şartı
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişler yeniden başlarken her iki tarafa geçişlerde de 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR ya da antijen testi sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.
KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısının geçişlere açılmasıyla istenen belgelere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarının açılmasının öncesinde dün akşam Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret etmişti.