Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!
Türk pop müziğinde "Sen Sevda Mısın?, İstersen" gibi hit şarkılarla Türk pop müziğinde adını duyuran Buray, önceki akşam Kuzey Kıbrıs'ta sahne aldığı bir otelde, kendisini izleyen babası Turgay Salim Hoşsöz’ü sahneye davet etti. Baba-oğul düet yaptı. “Magosa Limanı” şarkısını seslendiren baba-oğul ayakta alkışlandı.
Müzik severlerin beğenisine sunduğu "Sahiden, Kehanet, 1 Şişe Aşk, Başka Hikayeler" albümleriyle Türk pop müziğinde sevilen şarkıcı Buray, memleketi Kuzey Kıbrıs'ta önceki akşam verdiği konserinin ilerleyen dakikalarında Kıbrıs’ın en ünlü halk ozanları arasında gösterilen babasını sahneye davet etti.
Konuklar arasında yer alan Turgay Salim Hoşsöz ile Buray düet yaptı. Baba-oğulun benzerliği dikkat çekti. “Magosa Limanı” şarkısını söyleyen Buray dakikalarca ayakta alkışlandı.
Başarılı şarkıcı, konser çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs sahnesinden...