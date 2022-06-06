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Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!

Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!

Türk pop müziğinde "Sen Sevda Mısın?, İstersen" gibi hit şarkılarla Türk pop müziğinde adını duyuran Buray, önceki akşam Kuzey Kıbrıs'ta sahne aldığı bir otelde, kendisini izleyen babası Turgay Salim Hoşsöz’ü sahneye davet etti. Baba-oğul düet yaptı. “Magosa Limanı” şarkısını seslendiren baba-oğul ayakta alkışlandı.

Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!

Müzik severlerin beğenisine sunduğu "Sahiden, Kehanet, 1 Şişe Aşk, Başka Hikayeler" albümleriyle Türk pop müziğinde sevilen şarkıcı Buray, memleketi Kuzey Kıbrıs'ta önceki akşam verdiği konserinin ilerleyen dakikalarında Kıbrıs’ın en ünlü halk ozanları arasında gösterilen babasını sahneye davet etti. 

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Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!

Konuklar arasında yer alan Turgay Salim Hoşsöz ile Buray düet yaptı. Baba-oğulun benzerliği dikkat çekti. “Magosa Limanı” şarkısını söyleyen Buray dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!

Başarılı şarkıcı, konser çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Kıbrıs'ta baba-oğul: Şarkıcı Buray'ın babası ile düeti alkışları topladı!

Kuzey Kıbrıs sahnesinden...

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