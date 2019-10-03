Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık sevgilisine imam nikahı kıymış ev tutmuş

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya atılan iddiaya göre, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, Gamze isminde Adana'da ikamet eden bir kadına imam nikahı kıydı hatta İstanbul'dan Gamze Hanım için bir ev de tuttu. Fotoğraftaki sarışın kadının biyoenerji uzmanı olduğu söylenen Gamze Hanım, olduğu iddia edildi.