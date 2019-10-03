Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında bomba iddia dini nikahlı karısı var
Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde iki kadınla birlikte görülen daha önce de aldatıp Kibariye tarafından affedilen Ali Küçükbalçık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Magazin gündemini sallayan iddia da Küçükbalçık'ın başka bir kadına dini nikah kıydığı söylendi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya atılan iddiaya göre, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, Gamze isminde Adana'da ikamet eden bir kadına imam nikahı kıydı hatta İstanbul'dan Gamze Hanım için bir ev de tuttu. Fotoğraftaki sarışın kadının biyoenerji uzmanı olduğu söylenen Gamze Hanım, olduğu iddia edildi.
Kibariye'nin Küçükbalçık'ın borçları yüzünden Bodrum'daki evini sattığı iddia edilmesinin ardından Söylemezsem Olmaz programında bilgiye göre, Ali Küçükbalçık'ın gizemli kadınlarla göründüğü fotoğrafın sırrı da ortaya çıktı.
İddialara göre, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın iki kadınla beraber görüntülendiği zaman, İstanbul'da korkutucu depremin yaşandığı gün çekildi ve Küçükbalçık ile yanından bulunan 2 kadın mekandan hesabı ödemeden apar topar kaçtı.