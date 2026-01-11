Kibariye'den şok sözler! Hayatı hakkında öyle sözler sarf etti ki...
Uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın YouTube programı “Katarsis”e konuk olan Kibariye'den samimi itiraflar geldi.
Kibariye, sanat hayatında yaşadığı zorlukları anlattı. Sanatçı kariyeri boyunca sadece sesi ile para kazandığını söyledi: “Kimsenin ekmeğiyle değil gırtlağımla büyüdüm. Sansasyonlarla gündeme gelmedim, gırtlağımla buralara geldim. Sesimle para kazandım.”
“Evet öyle. Ben olduğum gibi bir kadınım. Gülünce gerçekten gülerim. Bazıları bunu sahte sanıyor. ‘Bu kadın yalandan mı gülüyor’ diyorlar. Öyle bir şey olamaz. Akhisar doğumluyum, İzmir’de büyüdüm ve İstanbul’da da karnımı doyuruyorum. Sahtekâr değilim. Kimsenin ekmeğiyle değil gırtlağımla büyüdüm. Hiç kimseden borç almadan sesimle para kazandım. Sansasyonlarla gündeme gelmedim, gırtlağımla buralara geldim.”