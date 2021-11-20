Kibariye'den 'kuaföre 4 bin liralık borç' iddiasına yanıt: Herkes haddini bilecek
Kaynak saç yaptırdığı kuaföre 4 bin TL'lik borcunu ödemediği ve dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Kibariye, konserinde dolandırıcılıkla suçlanmasına ilişkin açıklama yaptı ve o iddialara ateş püskürdü.
Şarkıcı Kibariye'nin 4 bin 200 TL'ye kaynak saç yaptırdığı ve kuaförüne bu parayı ödemediği iddia edilmişti. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozdu. 45 senedir sesiyle bir yerlere geldiğini söyleyen Kibariye, "Herkes haddini bilecek, bilmeyene de haddini bildiririm" dedi.
Uçankuş'ta yer alan habere göre günlerdir hakkında çıkan haberler karşısında sessiz kalan şarkıcı, dolandırıcılıkla suçlandığını duyunca küplere bindi.
"Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim"
Konserinde şarkı arasında konuyu açan Kibariye, "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" dedi.
Ne olmuştu?
Şarkıcı Kibariye'nin ekim ayında eşi Ali Küçükbalçık ile Kadıköy'deki bir kaynak saç yapan merkeze gittiği ve burada 3 saat süren işlem sonrası ödeme yapmadan dükkandan ayrıldığı ileri sürüldü.