Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'a ihanet konusunda toz kondurmamıştı! Meğer haklıymış...
Eşi Ali Küçükbalçık'ın bir kadınla el ele tutuştuğuna yönelik fotoğraflara inanmak istemeyen ve bu sebeple 'gurursuz' olmakla itham edilen şarkıcı Kibariye, haklı çıktı. Zira fotoğraftaki Ali Küçükbalçık değilmiş... İşte o fotoğraftaki kişinin gerçek kimliği...
Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında ‘aldatma’ haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü. Bodrum’da bir otelde çekilen fotoğrafta yer alan çiftin Mustafa-Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Çift, haberlere erişim engeli getirerek tazminat davası açacak.
Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı. Uzaktan çekildiği anlaşılan fotoğrafta havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsü yer aldı. Fotoğraf, Ali Küçükbalçık’ın, eşi Kibariye’yi başka bir kadınla aldattığı şeklinde haberlere konu oldu.
Ancak günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç’ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı.
Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan iki ayrı erişim engeli kararını isteyen kişi Mustafa Kızılgün. Fransa’da yaşadığı belirlenen Kızılgün’ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, “Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün’dür” dedi.