Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'a ihanet konusunda toz kondurmamıştı! Meğer haklıymış...

Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında ‘aldatma’ haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü. Bodrum’da bir otelde çekilen fotoğrafta yer alan çiftin Mustafa-Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Çift, haberlere erişim engeli getirerek tazminat davası açacak.