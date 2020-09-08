KHK ile ihraç edilen avukatlar hakkında önemli karar

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki mesleklerinden ihraç edilen iki hukukçu hakkındaki “serbest avukatlık yapamayacağı"na ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki görevinden Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve KHK nedeniyle bu nedenle serbest avukatlık da yapamayarak “açlığa mahkum edilen” hukukçular için Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) hak ihlali kararı çıktı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı M.B ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı Taner Mahmutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mesleklerinden ihraç edildi. FETÖ yapılanması ile bağlantısı bulunduğu ifade edilen M.B. ve Mahmutoğlu, avukatlık mesleğini yerine getirebilmek için bağlı bulundukları kentlerin barolarına başvuruda bulundu. Barolar bu talebi kabul ederken Adalet Bakanlığı ise kararların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Bu karara rağmen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, baroların kararında direndi ve bu kişilerin avukatlık yapabileceğine hükmetti. Daha sonra Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine yerel mahkemeler TBB’nin bu kararını iptal etti.

AYM'ye bireysel başvuru

Bu gelişmelerin ardından iki avukat yargı yoluna gitti. Yerel mahkemelere itirazlarda bulunan avukatların başvuruları her seferinde reddedildi. İki eski hukukçu, son olarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM Genel Kurulu, yaptığı incelemede, KHK ile ihraç edilen hukukçuların serbest avukatlık mesleğini icra etmekten alıkoyan müdahalenin kanuni bir dayanağı olmadığını tespit etti.

'Yeniden gözden geçirilmesi için” iade edilmesine hükmetti

Adalet Bakanlığı’nınj, “Devletin bütünlüğüne kastedildi” savunmasını gönderdiği Yüksek Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararla iki avukatın özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve avukatlık mesleğini yapamayacaklarına ilişkin yargı kararlarının “yeniden gözden geçirilmesi için” iade edilmesine hükmetti.