Kestel Belediyesi 2 yıl önce kurdu 4,5 milyon lira kazandırdı

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AA muhabirine, bu tür enerji santrallerinin uzun zamandır dünyada ön planda olduğunu söyledi. Sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Tanır, "30 ay önce belediyenin öz kaynağıyla hayata geçirdiğimiz bu güneş enerjisi santralimiz bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon liralık bir getiri sağladı." dedi.