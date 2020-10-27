Keşfedilmeyi bekleyen Koyunlu Kanyonu havadan ve su altından görüntülendi

"Çok bilinen bir yer değil ama oldukça güzel ve keşfedilmeyi bekliyor"

ESDAG üyelerinden Milli Bisiklet Sporcusu Eda Konuk da kanyonun keşfedilmeyi beklediğini ifade etti. Eda Konuk, "İnsanlar pandemi sürecinde evlerinde oldukça sıkılıyorlar. Biz de onları böyle aktivitelerle gezdiriyoruz. Kanyonda insanlar çocuklar gibi eğlendi, stres attı. Kanyonun içinde 8 tane şelale var. Suyun rengi turkuaz oldukça güzel. Şu an turizme kapalı çok bilinen bir yer değil ama oldukça güzel ve keşfedilmeyi bekliyor" şeklinde konuştu.