Kerimcan'ın kankasından olay video yorumu: İzlemeye devam edeceksiniz
Ünlü fenomen ve DJ Kerimcan Durmaz'ın uçakta çektiği, kendisine ait olmadığını iddia ettiği mastürbasyon videosu büyük olay yaratmıştı. Birçok kişiden sert tepkiler alan Kerimcan'a yakın arkadaşı Samet Laçina'nın desteği ise 'yok artık' dedirtecek cinsten.
Sosyal medyaya yanlışlıkla yüklediğini ve kendisine ait olmadığını iddia ettiği mastürbasyon videosuyla Kerimcan Durmaz, gündemi oldukça meşgul etti. Durmaz'ın olay videosuna birçok tepki geldi, gelen tepkileri azaltmak için yaptığı açıklamalar da işe yaramayınca Durmaz'ın imdadına yakın arkadaşı Samet Laçina yetişmeye çalıştı.
Kerimcan Durmaz açıklamasında; '''Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.
Durmaz'ın bu açıklamasını inandırıcı bulmayanlar Durmaz'a ateş püskürmeye devam edince hukuk yoluna giderek hakkındaki sert eleştiriler için dava açacağını belirtmişti.
Sık sık olduğu estetik ameliyetlarla gündeme gelen Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Laçina ise Kerimcan'a destek olmak için Instagram hesabından öyle bir yorum yaptı ki sosyal medya sallandı.