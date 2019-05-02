Kerimcan'ın kankasından olay video yorumu: İzlemeye devam edeceksiniz

Sosyal medyaya yanlışlıkla yüklediğini ve kendisine ait olmadığını iddia ettiği mastürbasyon videosuyla Kerimcan Durmaz, gündemi oldukça meşgul etti. Durmaz'ın olay videosuna birçok tepki geldi, gelen tepkileri azaltmak için yaptığı açıklamalar da işe yaramayınca Durmaz'ın imdadına yakın arkadaşı Samet Laçina yetişmeye çalıştı.