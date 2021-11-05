Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Vida Loca tanıtım partisinde olay Didem Soydan dansı

'Uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği' skandal yaratan videoya gönderme mi yaptı?

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz kış yayınladığı 'Peşimde'nin büyük ses getirmesinin ardından ikinci şarkısı için büyük hazırlıklara girişti. Dün gece yayınlanan 'Vida Loca' ile müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmeye çalışan fenomenin en az şarkısı kadar klibi de dikkat çekti. Klibin sonundaki sahne izleyenlerde 'sürpriz' etkisi yarattı. Sosyal medyada, uçak tuvaleti sahnesiyle, geçmişindeki büyük 'uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği video' skandal yaratan videoya gönderme yaptığı konuşulan Kerimcan Durmaz'ın, klibiyle 'Olanlara gülüp geçiyorum' mesajı verdiği konuşuluyor.