Kerimcan Durmaz'ın videosu ile ilgili Hakan Peker'den açıklama

O ceza halkı tatmin edecek bir ceza değil

Peker, "Ben videoyu görmedim. Yapılan şeyi tahmin ettim. Çok çirkin ve talihsiz olay. Türkiye'de yasaların değişmesi lazım. Buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. O iş 5 sene uzar.