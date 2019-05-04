Kerimcan Durmaz'ın videosu ile ilgili Hakan Peker'den açıklama
Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği skandal mastürbasyon videosuyla ilgili şarkıcı Hakan Peker'den dikkat çeken açıklama geldi.
Kerimcan Durmaz’ın uçaktaki çekilen mastürbasyon görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. Büyük tepki çeken sosyal medya fenomemi eleştiri oklarının hedefinde. Paylaşımını saniyeler sonra ınstagram hesabından silmiş olsa da, binlerce takipçisi videoya tepki gösterdi, çok sayıda hayranı onu takipten çıktı. Hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Avukatına iletmek isterken yanlışlıkla hikayeler kısmında paylaştığını belirten Durmaz'ın özür açıklaması da kimseyi tatmin etmedi. Durmaz'ın tepki çeken bu görüntüleriyle ilgili yorumda bulunan sanatçılar kervanına Hakan Peker de katıldı.
Hakan Peker'den Kerimcan Durmaz açıklaması
Hakan Peker, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımı hakkında açıklama yapan şarkıcı, yasalardaki cezaların yetersizliğine değindi.
O ceza halkı tatmin edecek bir ceza değil
Peker, "Ben videoyu görmedim. Yapılan şeyi tahmin ettim. Çok çirkin ve talihsiz olay. Türkiye'de yasaların değişmesi lazım. Buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. O iş 5 sene uzar.