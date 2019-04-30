Kerimcan Durmaz'ın uçak videosuna skandal destek! Erkek adamın malı...

Dünden beri bakıyorum evine eşya aldıkların şarkılarının hit olmasını istediğin ve yardım ettiğin kimse yok yanında. Ben sana her zaman doğruları söyledim nerde karşılaşsak kalıcı olmak istiyorsan bir şarkı yap, bir eser meydana getir ama sen ne yaptın? Şöhretin rüzgarına kapıldın.