Kerimcan Durmaz'ın uçak videosuna skandal destek! Erkek adamın malı...
Geçtiğimiz günlerde uçakta mastürbasyon yaptığı görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabından yayınlayan Kerimcan Durmaz'a, Tuğba Ekinci'den 'ilginç' bir destek geldi.
Skandal sonrası her geçen gün artarak devam eden tepkilere maruz kalan Kerimcan Durmaz'a tek destek veren veren isim Tuğba Ekinci oldu. Avukatlar tarafından mahkemelere verilen ve hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kerimcan Durmaz, Tuğba Ekinci tarafından 'Star Kerimcan' olarak adlandırıldı.
Paylaştığı video yüzünden adeta linç edilen ve kısa süre içinde Instagram hesabında 100 binlerce takipçi kaybeden Durmaz hakkında açıklama yapan Ekinci, "Şimdi anladın mı kim dostun kim düşmanın? Üzülme erkek adamın malı meydanda olur." diyerek şu ifadelerde bulundu:
Dünden beri bakıyorum evine eşya aldıkların şarkılarının hit olmasını istediğin ve yardım ettiğin kimse yok yanında. Ben sana her zaman doğruları söyledim nerde karşılaşsak kalıcı olmak istiyorsan bir şarkı yap, bir eser meydana getir ama sen ne yaptın? Şöhretin rüzgarına kapıldın.
Bak seni kötü gününde herkes icraatı olmayan insan suçlaması yaparak sayfanın kapanması için dilekçe isteğinde bulunuyor ayrıca ben senin neden yanındayım bugün? Çünkü sende insansın hata yapabilirsin.