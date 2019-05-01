Kerimcan Durmaz'ın uçak videosu sonrası cezası belli oldu mu 14 yıla kadar hapis...

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz, uçakta mastürbasyon yaptığı görüntüleri yanlışlıkla paylaşmış ve milyonlarca kişi tarafından linç edilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Durmaz'ın babası oğluna desteğini dile getirirken, mahkemeye ceza alması için başvurular da devam etti.