Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde mastürbasyon videosu

Kerimcan Durmaz'dan kamuoyu duyurusu

Kerimcan Durmaz daha sonra yaptığı paylaşımda videonun kendisine ait olmadığını, kendisine sosyal medyadan gönderilen videoyu avukatına iletmek isterken yanlışlıkla paylaştığını ifade etti.

İşte o açıklama...