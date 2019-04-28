Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde mastürbasyon videosu
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Instagram’da cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Bu paylaşım milyonlarca takipçisinde şok etkisi yarattı. Mahrem bir görüntüsü paylaşan Kerimcan Durmaz görüntüyü çok geçmeden hesabından sildi ama takipçilerini kısa sürede de olsa büyük bir şoka uğrattı. Durmaz daha sonra yaptığı paylaşımda videonun kendisine ait olmadığını ifade etti.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a ait olduğu iddia edilen video gündeme bomba gibi düştü.
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Uçakla yolculuk yapan Kerimcan Durmaz'ın, tuvalette mastürbasyon yaptığı görüntüyü Instagram hikayesinde paylaştığı iddia edildi.
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Görüntüyü paylaştıktan hemen sonra silmesine rağmen, görüntüler kayıt edilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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Kerimcan Durmaz'dan kamuoyu duyurusu
Kerimcan Durmaz daha sonra yaptığı paylaşımda videonun kendisine ait olmadığını, kendisine sosyal medyadan gönderilen videoyu avukatına iletmek isterken yanlışlıkla paylaştığını ifade etti.
İşte o açıklama...
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