Kerimcan Durmaz'ın tuvaletteki videosu olay olmuştu! Yeni video geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz çok konuşulan skandal uçak videosunun ardından sessizliğe bürünmüştü ki bir video daha geldi.
Kerimcan Durmaz, 28 Nisan Pazar günü uçakta seyahat ettiği sırada tuvalette çektiği mastürbasyon videosunu Instagram hesabından yanlışlıkla yayınlamıştı. Durmaz'ın bu paylaşımı sonrası ortalık karışmış ve Durmaz birçok kişi tarafından eleştirilmişti.
Kerimcan Durmaz, bu eleştirilerin ardından açıklama yaparak, ''Öncelikle herkese merhaba, günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." demişti.
Kerimcan Durmaz çok beklenen özür videosunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Durmaz'ın özür videosu milyonlarca dinlendikten sonra silmişti.
Yaptığı açıklamalara rağmen insanların tepkisinden kurtulamayan Durmaz, sosyal medya hesabını yorumlara kapatmış ve uzun zamandır paylaşım yapmamıştı ki Durmaz'dan olay video sonrası yeni bir video geldi.