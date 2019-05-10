Kerimcan Durmaz'ın tuvaletteki videosu olay olmuştu! Yeni video geldi

Kerimcan Durmaz, bu eleştirilerin ardından açıklama yaparak, ''Öncelikle herkese merhaba, günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." demişti.