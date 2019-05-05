Kerimcan Durmaz'ın özür videosuna ilk tepki Reynmen'den geldi! İşte böyle ti'ye aldı!
Kerimcan Durmaz, uçak tuvaletinde çektiği skandal mastürbasyon videosuyla ilgili özür dilediği yeni bir video yayınladı. Bu açıklamayı Youtuber Reynmen, Instagram hesabından çektiği bir videoyla ti'ye aldı.
Kerimcan Durmaz’ın büyük tepki toplayan uçaktaki skandal videosuna tepkiler devam ediyor... Halktan ve ünlüler dünyasından birçok isim bu olaya sessiz kalmazken çok sayıda hayranı onu takipten çıkardı. Hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Bunun üzerine sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yine sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak 'özür' diledi.
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Durmaz, "Öncelikle beni takip eden, başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlü Youtuber Reynmen, kendi Instagram hesabından yayınladığı videoyla Kerimcan'ın bu açıklamasını ti'ye aldı. İşte videosu;
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