Kerimcan Durmaz'ın özür videosu işe yaramadı bir darbe de komşularından yedi
Geçtiğimiz hafta uçak tuvaletinde uygunsuz görüntülerini paylaşarak ülkede 7'den 70'e herkesin tepkisini çeken Kerimcan Durmaz'a bir şok da komşularından geldi.
Aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu lüks bir sitede oturan Kerimcan Durmaz'a bir kötü haber daha geldi. Uçakta mastürbasyon videosunun ardından milyonlarca kişinin tepkisini çekerek mahkemelere verilen Kerimcan Durmaz, oturduğu lüks siteden taşınmak zorunda kalabilir.
14 yıl hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulan, yakın dostları, çevresi ve takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Durmaz, Beykoz'da oturduğu site sakinlerinden de tepki çekti. Durmaz'ı artık o sitede istemeyen komşuları, sosyal medya fenomeninin bulundukları siteden taşınması için imza kampanyası başlattı.
Videosunu sildi: Öte yandan Kerimcan Durmaz çok beklenen özür videosunu dün Instagram hesabından paylaşmıştı. Özür videosunda pişmanlığını dile getiren Durmaz, milyonlarca dinlendikten sonra özür videosunu sildi.
Kerimcan, özür videosunda ise şu ifadelere yer vermişti: Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum.