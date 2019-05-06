Kerimcan Durmaz'ın özür videosu işe yaramadı bir darbe de komşularından yedi

Kerimcan, özür videosunda ise şu ifadelere yer vermişti: Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum.