Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosuna Yeşim Salkım'dan tepki

Durmaz'ın görüntülerine tepkiler çığ gibi büyürken, çok konuşulan bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım, "Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün" diyerek, sosyal medya hesabından ünlü DJ hakkında şu paylaşımda bulundu: