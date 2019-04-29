Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosuna Yeşim Salkım'dan tepki
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçaktaki uygunsuz görüntüleri binlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, en sert tepki Yeşim Salkım'dan geldi.
Önceki gün Kerimcan Durmaz'ın takipçileri, izledikleri görüntülerin ardından şoka uğramıştı. Uçakta mastürbasyon görüntülerini yanlışlıkla Instagram'ın hikaye kısmından paylaşan Kerimcan Durmaz, skandal görüntülerin ardından kısa sürede çok konuşulanlar arasına girmiş ve adeta linç edilmişti.
Durmaz'ın görüntülerine tepkiler çığ gibi büyürken, çok konuşulan bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım, "Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün" diyerek, sosyal medya hesabından ünlü DJ hakkında şu paylaşımda bulundu:
Ülkenin çöküşü böyle başladı: "Su testisi su yolunda kırılır der eskiler, olay budur destekleyenler düşünsün. Ülkenin çöküşü işte böyle başladı, insanın bir mesleği bir yeteneği olur dedim diye beni taşlayanlar düşünsün"
Aynı masaya oturanlar düşünsün: "Şarkıcı olmayana şarkıcı, oyuncu olmayana oyuncu cahil cühela herkese fenomen derseniz bunu da kabul eder oturursunuz. Aynı masaya çoluk çocuk oturanlar düşünsün, kısaca bunların hepsi kralın soytarısıdır"