Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı bakın kendisini nasıl savunmuş

Cinsel istismar, cinsel taciz, genel ahlaka karşı hayasızca hareketler ve genel ahlaka karşı müstehcenlik suçlarından açılan soruşturmalar kapsamına ifade veren Kerimcan Durmaz, "Ben yurtdışındaydım. O görüntüler sosyal medya hesabımdan bir arkadaşıma atacaktım." diyerek şu şekilde devam etti: