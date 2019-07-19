Kerimcan Durmaz'ın foyasını savcılık ortaya çıkardı Kerimcan'ı hangi mafya koruyor?
Kerimcan Durmaz'la ilgili herkesi şoke edecek bir bilgi ortaya çıktı. Bilgiyi verense savcılık...Şarkıcı Arto'nun mağdur, Durmaz'ın şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Durmaz'ın foyası ortaya çıkıyor.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Mafya lideriyle irtibatı var
Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı.İddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, özellikle örgüt lideri Savaş Sarmusak ile tanışıklığının ve telefon irtibatlarının bulunduğu kaydedildi.
Kim ne sıkıntı yapacak ona
Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün uygun görüp onayladığı yerlerde sahne aldığı, örgüt lideri şüpheli Savaş Sarmusak'ın iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan bir görüşmesinde "Olmaz koçum, kim ne sıkıntı yapacak ona" şeklinde sözler sarf etmesinden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün koruması altında bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
Paylaşımlar yapmasının engellenmesini istedi
Arto'nun bir kısım sosyal medya araçlarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımlardan rahatsızlık duyan Kerimcan Durmaz'ın örgütten kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği ifade edildi.