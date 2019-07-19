Kerimcan Durmaz'ın foyasını savcılık ortaya çıkardı Kerimcan'ı hangi mafya koruyor?

Kim ne sıkıntı yapacak ona

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün uygun görüp onayladığı yerlerde sahne aldığı, örgüt lideri şüpheli Savaş Sarmusak'ın iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan bir görüşmesinde "Olmaz koçum, kim ne sıkıntı yapacak ona" şeklinde sözler sarf etmesinden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün koruması altında bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.