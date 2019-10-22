Kerimcan Durmaz'ın Arto davası başladı mahkemeden ilk görüntü geldi

Kerimcan Durmaz'ın, geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikayet ettiği iddia edilmişti. Bu şikayet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü.