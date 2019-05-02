Kerimcan Durmaz'dan sonra Fenerbahçeli yıldızın da skandal görüntüleri ortaya çıktı

Nikola Kalinic, Eurohoops'a yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları ifade etti:

"Benim iznim olmadan ve bilinçli olarak bana zarar vermek için bazı görüntüler piyasaya sunuldu. Tamamen uygunsuz olan bu görüntüler buna rağmen mahremiyetim ve o dönem ki kız arkadaşımla ilgili görüntülerdi.