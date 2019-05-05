Kerimcan Durmaz'dan skandal video sonrası ilk paylaşım: Bir kez daha anladım
Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından uçak tuvaletinde mastürbasyon videosunu paylaşan Kerimcan Durmaz, sonunda suskunluğunu bozdu.
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, günlerdir eleştirilen ve mahkemelere dahi verilen video hakkında ilk kez konuştu. Uçak tuvaletindeki görüntülerin yayılmasının ardından videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen, ancak bu açıklamasını birkaç gün içinde kaldıran Kerimcan Durmaz, bu sefer olayı inkar etmek yerine özür dilemeyi tercih etti.
Sosyal medya hesabından bir dakikalık açıklama yapmayı tercih eden Kerimcan Durmaz, "Günlerdir çok üzgünüm, yaşadığım bu olayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum" diyerek "Başta ailem olmak üzere küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ne diyeceğimi bilemiyorum: Açıklamalarına devam eden Kerimcan Durmaz, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "O kadar çok utanıyorum ve o kadar çok mahçup hissediyorum ki ne diyeceğimi bilemiyorum."
Dikkat ederek devam edeceğim: Yaşadığım bu talihsiz olaydan birçok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Dolayısıyla bundan sonraki hayatıma da, çevremdeki herkese ve her şeye çok daha fazla dikkat ederek devam edeceğim. Tekrar herkesten çok özür diliyorum.