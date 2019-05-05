Kerimcan Durmaz'dan skandal video sonrası ilk paylaşım: Bir kez daha anladım

Dikkat ederek devam edeceğim: Yaşadığım bu talihsiz olaydan birçok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Dolayısıyla bundan sonraki hayatıma da, çevremdeki herkese ve her şeye çok daha fazla dikkat ederek devam edeceğim. Tekrar herkesten çok özür diliyorum.