Kerimcan Durmaz'dan Los Angeles'ta sokak ortasında kalça dansı

Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüsünden dolayı tepkilerin odağında olan ve sonrasında yurt dışına taşınan Kerimcan Durmaz, tanımadığı bir kadınla kalça dansı yaptı. Arkadaşıyla Los Angeles’a giden Kerimcan, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.