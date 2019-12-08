Kerimcan Durmaz'dan Los Angeles'ta sokak ortasında kalça dansı
Geçtiğimiz ay New York metrosunda kalça dansıyla olay yaratan Kerimcan Durmaz, bu sefer de Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde tanımadığı kadınla birlikte aynı dansı yaptı youtube kanalından paylaştı.
Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüsünden dolayı tepkilerin odağında olan ve sonrasında yurt dışına taşınan Kerimcan Durmaz, tanımadığı bir kadınla kalça dansı yaptı. Arkadaşıyla Los Angeles’a giden Kerimcan, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.
Açtığı kanal üzerinden günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Los Angeles macerasını paylaştı. Los Angeles’ın ünlü caddelerinde tur atan ve sonrasında bir mekana giren Durmaz, dans eden bir kadının kalçasına para sıkıştırdı.
Sokakta kalça dansı yaptı
Los Angeles caddelerinde herkesle sohbet eden Kerimcan Durmaz, bir ara tanımadığı kadınlarla kalça dansı yaptı. Durmaz, bu danslarını da son videosuyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı.