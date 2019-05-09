Kerimcan Durmaz'a Bülent Ersoy'dan olay destek: Kimse şikayet etmesin

Sözlerine "Niye ona bu kadar paye verildi? İzleyeceksiniz o zaman. On milyon kişi niye izliyor, izlemeselerdi. Şimdi de şikayet etmesin kimse" diyerek devam eden Bülent Ersoy, kısa süre içinde bu açıklamaları nedeniyle çok konuşulanlar arasına girdi.