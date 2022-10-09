Herkes öpüşüyor demişti Kerimcan Durmaz Mehmet Dinçerler samimiyetine cevap verdi

Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığının ardından Kerimcan Durmaz ile samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddialara açıklama getirdi. Hadise ve Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduklarını söyleyen Durmaz, "O görüntü öpüşme görüntüsü falan değil. Herkesle samimi olduğum gibi Mehmet'le de öyleydim" dedi

Abone ol

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Kerimcan Durmaz iddialara açıklama getirdi. Hadise ve Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduklarını söyleyen Durmaz, "O görüntü öpüşme görüntüsü falan değil. Herkesle samimi olduğum gibi Mehmet'le de öyleydim" dedi

Ayrılık nedeni Kerimcan olabilir

Nisan ayında dünya evine giren şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanma aşamasında ise Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı ve ikilinin ayrılık nedenlerinden biri olarak gösterildi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Kerimcan Durmaz, konuyla ilgili konuştu.

Kerimcan ile Mehmet Dinçerler'in samimi görüntüleri

Hem sosyal medya fenomeni hem şarkıcı olan Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler'in bir partide samimi olduğu görüntüler basına sızdı. Görüntülerde ikilinin sarmaş dolaş şekilde eğlendiği görüldü.

''Öpüşme yok''

Muhabirin, Kerimcan Durmaz'a Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi olarak kendisinin gösterilmesini sordu. Durmaz bu iddialara, "Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi olarak gösteriliyorsunuz" demesi üzerine konuşan Kerimcan Durmaz, "Yok artık. O görüntüler çıktığında boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim eski arkadaşlarım. Görüntülerin çekildiği yer de benim doğum doğum günü partimdi. Deha'da orada sahneye çıkmıştı. Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiydim. Ben samimi biri olduğum için insanlar öyle bir algı yaratabiliyor. Arabadaki görüntüleri de ben paylaşmıştım zaten. Bunda ne aranıyor merak ediyorum.'' diyerek yalanladı.