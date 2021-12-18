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Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

Şarkıcı ve fenomen Kerimcan Durmaz bir dönem arasından su sızmayan eski dostu Selin Ciğerci'nin Nişantaşı'nda yer alan mağazasında bulunan heykeliyle dalga geçti. Selin Ciğerci ise bunun altında kalmayarak Kerimcan Durmaz'a sosyal medya hesabından yine kendi heykeliyle yanıt verdi.

Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

Sosyal medyada paylaştığı videolar ve farklı makyaj ve giyim stiliyle ünlü olup şarkıcılığa  soyunan Kerimcan Durmaz, eski dostu Selin Ciğerci'nin Nişantaşı'nda bulunan kozmetik şubesindeki heykelin videosunu çekerek kahkahalar attı. Selin Ciğerci ile adeta dalga geçen Kerimcan Durmaz, heykele yeşil elbise giydiren Selin Ciğerci'yi çizgi film karakteri Kermit'e benzetti.

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Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

İşte o paylaşım...

KERİMCAN DURMAZ'IN DALGA GEÇTİĞİ O ANLAR

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Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

Selin Ciğerci ise bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından Kerimcan Durmaz'a iş başarısını örnek göstererek, isim vermeden gönderme yaptı.

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Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

İş başarısından örnek verdi

Selin Ciğerci, heykelinin fotoğrafını paylaşarak şu sözleri yazdı:

"1 sene olmadan 17 şube. Her birinde ortalama 15 hanımefendi, toplam yaklaşık 255 kişi... Ne mutlu bu kadar hanımefendiye istihdam sağlamak."

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