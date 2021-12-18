Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

Sosyal medyada paylaştığı videolar ve farklı makyaj ve giyim stiliyle ünlü olup şarkıcılığa soyunan Kerimcan Durmaz, eski dostu Selin Ciğerci'nin Nişantaşı'nda bulunan kozmetik şubesindeki heykelin videosunu çekerek kahkahalar attı. Selin Ciğerci ile adeta dalga geçen Kerimcan Durmaz, heykele yeşil elbise giydiren Selin Ciğerci'yi çizgi film karakteri Kermit'e benzetti.