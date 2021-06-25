Kerimcan Durmaz Armağan Çağlayan'a itiraf etti: İntihar etmek istedim

"Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada çok dikkatli ol"

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili de Fatih Ürek'in onu yıllar önce uyardığını "Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada çok dikkatli ol" dediğini söyledi.

Durmaz, "En yakın dediğiniz insan tarafından size cephe alınması çok üzücü. Sizin karşınızda bu çok yıpratıcı bir durum. Yanımda dursun demiyorum ama cephe alınması beni çok yıprattı. Dostlarımdan beklemezdim" dedi.