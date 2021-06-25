Kerimcan Durmaz Armağan Çağlayan'a itiraf etti: İntihar etmek istedim
YouTube üzerinden 'Gör Beni' adlı bir program yapan Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu Kerimcan Durmaz oldu. Kerimcan Durmaz, hayatının en bilinmeyen yanlarını Armağan Çağlayan'a bir bir itiraf etti...
Sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Kerimcan Durmaz, yaklaşık üç yıl önce Instagram hesabı üzerinden paylaştığı müstehcen video ile günlerce konuşulup büyük tepki toplamıştı.
Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programına konuk olan Durmaz, skandal video ile ilgili itirafta bulundu.
" İntihar etmeyi falan düşünüyordum"
Kerimcan Durmaz açıklamasında, "Bazı kesim benim bilerek yaptığımı düşündü ama kim bilerek ayağına sıkar ki! Bedelini çok ağır ödedim. Aklınıza gelmeyecek şeyler yaşadım ve bunu yaşadığımda 23 yaşındaydım. İntihar etmeyi falan düşünüyordum..." dedi.
"Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada çok dikkatli ol"
26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili de Fatih Ürek'in onu yıllar önce uyardığını "Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada çok dikkatli ol" dediğini söyledi.
Durmaz, "En yakın dediğiniz insan tarafından size cephe alınması çok üzücü. Sizin karşınızda bu çok yıpratıcı bir durum. Yanımda dursun demiyorum ama cephe alınması beni çok yıprattı. Dostlarımdan beklemezdim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan müzik töreninde kendisine ödül verilmesi sonucu, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile polemik yaşayan Kerimcan Durmaz, Petekkaya'ya Armağan Çağlayan'ın programında yanıt verdi.