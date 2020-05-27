Kerimcan Dumaz ve Arto davasında flaş gelişme suç örgütüne şikayet etmişti
Arto, Kerimcan Durmaz'ın kendisini bir suç örgütüne şikayet ettiğini söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Savcı, Kerimcan Durmaz’ın üzerine atılı suçtan ötürü delil bulunmaması nedeniyle beraatını talep etti.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikayet ettiği iddia edilmişti. Arto, Kerimcan Durmaz'dan şikayetçi olmuştu.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, Kerimcan Durmaz ve Arto'nun davası geçtiğimiz günlerde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam edildi.
Mahkemede duruşma savcısı, mütalaasını açıklayarak şüpheliler hakkında örgütsel bir bağ bulunmadığını belirterek beraatlarını isterken, şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca Kerimcan Durmaz hakkında üzerine atılı suç kapsamında yeterli derecede delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatını istedi. Dava karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.