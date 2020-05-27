Kerimcan Dumaz ve Arto davasında flaş gelişme suç örgütüne şikayet etmişti

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikayet ettiği iddia edilmişti. Arto, Kerimcan Durmaz'dan şikayetçi olmuştu.