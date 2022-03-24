Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı

ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Dursun Zehir cinayeti aydınlandı. Dursun Zehir'i torunu Kerim'in 2 arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. İlginç olan nokta ise Dursun Zehir'in cesedinin Kerim'in daha önce canlı yayında 'dedemi parçalayıp öldürmüşlerdir' dediği yerde bulunması.

RİZE'de ortadan kaybolan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında aranan Dursun Zehir'i torunun internet kafeden 2 arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Yasin Şanal cinayet itiraf etti. Yasin Şanal, cinayeti Enes Günyüzü ile işlediklerini ve cesedi deniz kenarına gömdüklerini söyledi.

Cesedin bulunduğu yer

Müge Anlı'da umursamız tavırları ve yalanları ile dikkat çeken Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar da gözaltına alındı. Dursun Zehir'in cesedinin gömüldüğü söylenen yer ise hayli dikkat çekici. Müge Anlı mikrofonlarına konuşan Kerim Bekar, meğer kameraları tam o noktaya götürmüş ve 'parça parça edip buradan atmış olabilirler" demiş.

Gözaltına alınmadan önce dedesinin öldürüldüğünü Müge Anlı ekiplerinden konuşan Kerim Bekar, şaşırtan tavırlar sergiledi. Cinayeti öğrenince soğuk kanlı bir şekilde gülen Kerim Bekar, sonrasında da internet kafeye gidip oyun oynamak istemiş.