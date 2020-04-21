Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu Aslı Enver yerine İrem Derici destek oldu
Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajları ifşa oldu. Aslı Enver'le adı anılan Tunçeri'yi Enver sildi attı ama konu hakkında konuşmadı. İrem Derici ise mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi.
Güzel oyuncu Aslı Enver'in eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortalığı çok fena karıştırdı. Murat Boz ile yaşadığı aşkın ardından Aslı Enver, yeniden bir hüsrana uğradı. Aslı Enver'in adı Kerem Tunçeri ile anılmaya başlar başlamaz sosyal medyayı karıştıran mesajlar ortaya çıktı.
Kerem Tunçeri'nin bazı sosyal medya fenomenlerine attığı flört mesajları anında ifşa edildi. Twitter'ın gündemi bir anda Aslı Enver, Kerem Tunçeri ve ifşa olan mesajlar oldu. Aslı Enver'in hayranları Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamasına tepki gösterdi.
Mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri ise birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Arka arkaya ifşa edilen mesajların ardından Aslı Enver, konu hakkında bir açıklama yapmazken Tunçeri, durumu avukatlarına devretti. Enver'in suskunluğu devam ederken de ünlü şarkıcı İrem Derici'den Tunçeri'ye destek geldi.
Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşa olmasının ardından şarkıcı İrem Derici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunçeri'ye destek olarak şu ifadeleri kullandı: