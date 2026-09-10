Kerem Demirbay trafiği birbirine kattı! Nişantaşı'nda eşiyle scooter keyfi yaptı ama...

TERS YÖNDE İLERLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kerem Demirbay ile eşinin aynı scooter üzerinde yolculuk yapması ve koruyucu ekipmanlarının yetersiz olması dikkat çekti. İkilinin ayrıca trafikte ters yönde ilerlemesi çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir süre bu şekilde yollarına devam eden çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.