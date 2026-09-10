Kerem Demirbay trafiği birbirine kattı! Nişantaşı'nda eşiyle scooter keyfi yaptı ama...
Kasımpaşa’nın deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay, eşiyle birlikte Nişantaşı’nda elektrikli scooter kullanırken görüntülendi. İkilinin aynı scooter’a binmesi, koruyucu ekipmanlarının yetersiz olması ve trafikte ters yönde ilerlemesi dikkat çekerek eleştirilere neden oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay, bu kez saha içindeki performansıyla değil, Nişantaşı’nda verdiği görüntülerle gündeme geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, eşiyle birlikte elektrikli scooter kullanırken kameralara yansıdı.
TERS YÖNDE İLERLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Kerem Demirbay ile eşinin aynı scooter üzerinde yolculuk yapması ve koruyucu ekipmanlarının yetersiz olması dikkat çekti. İkilinin ayrıca trafikte ters yönde ilerlemesi çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir süre bu şekilde yollarına devam eden çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
BU SEZON 3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kerem Demirbay, bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’de 3 karşılaşmada görev aldı. Toplam 262 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
İŞTE O GÜRÜNTÜ...