Kerem Bürsin'le öpüşmesi olaydı! Hande Erçel Murat Dalkılıç neden ayrıldı ortaya çıktı

Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur ile ayrılmasının ardından beraber olduğu ve 3 sene boyunca mutlu bir beraberlik yaşadığı Hande Erçel ile ayrılması herkesi şoke etti. Evlenmeleri beklenen çiftin neden ayrılık kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu.