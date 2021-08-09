Kerem Bürsin'in madalya tweetinden sonra Busenaz Sürmeneli'den flaş cevap
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasını antrenörü Cahit Süme'nin takmasına, Kerem Bürsin "Madalyanın Busenaz'ın boynunda olması gerek" diye tweet attı. Busenaz'ın verdiği cevap sonrası tweet'ini sildi.
Busenaz Sürmeneli’nin altın madalyayı kazandıktan sonrasında antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj medyada tartışmalara yol açtı. Kerem Bürsin madalyanın Busenaz'ın boynunda olması gerektiğini söyledi. Busenaz'ın durumu açıklaması üzerine Bürsin tweet'ini sildi.
Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan alıştırmacı Cahit Süme’ye gelen eleştirilere tepki gösteren milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı.” paylaşımını yapmış oldu.
Kerem Bürsin, bu davranışa yönelik, Twitter hesabından, "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya" dedi.
Meydana getirilen eleştirilere katılan oyuncu Kerem Bürsin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, “Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?” dedi.