Kerem Bürsin'den Pınar Deniz'e övgüler! "Filmin yıldızı olacak"
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Yorgun Güneş hakkında konuştu. Filmde Pınar Deniz ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Bürsin, projede yer alacak olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.
Kerem Bürsin, reklam yüzü olduğu bir markanın 10. yıl davetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeni film projesiyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, “Esas filmin starı Pınar olacak. Ama filmin içinde yer almak ve Nuri Hoca’yla çalışmak büyük bir onur, büyük bir gurur. Çok heyecanlıyım” dedi.
Bürsin’in voleybol temalı Çizginin Dışında filmi için de görüşme halinde olduğu konuşuluyor. Oyuncu, bu projeyle ilgili sorulara ise “Tam net değil, yakın zamanda belli olacak” yanıtını verdi.
Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu ile ayrıldıkları iddiası hakkında konuşmak istemedi.