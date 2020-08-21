Kerem Bürsin'den olay Hande Erçel itirafı 'Ben şok oldum'

Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın rol arkadaşı Hande Erçel hakkında "Hande müthiş bir insan" demesi üzerine Bürsin, şunları söyledi:

"Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.''