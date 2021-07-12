Kerem Bürsin'den kadınlarla ilgili dikkat çeken açıklama: 'Sahip çıkalım' demek yanlış!
Kadının Eseri isimli programa Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Begüm, hayranı olduğu Kerem Bürsin'le tanıştı. Bürsin, kadın haklarına yönelik söylemleriyle dikkat çekti.
Sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy’un üstlendiği 'Kadının Eseri' programına jimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu. Başarı hikayesini anlatan Onbaşı, büyük hayranlık beslediği Kerem Bürsin ile bir araya geldi. Genç sporcuyu tebrik eden Bürsin programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Ayşe ile tanışacağım için çok heyecanlıydım"
'Ayşe'nin yaptığı şey olağan üstü bir başarı' diyen Bürsin, ‘Böyle bir şeye tanık olmak, 19 yaşında olup da bizim ülkemizden böyle bir başarı elde etmesi büyük gurur. Ayşe ile tanışacağım için çok heyecanlıydım. Bir sürü insana ilham oldu, olağan üstü başarı’ ifadelerini kullandı.
Kadın hakları konusuna da değinen Bürsin; “Ülke olarak bu konuyla ilgili büyük bir sıkıntı ve sorunumuz var. Ama maalesef ki sadece ülkemize ait bir sıkıntı değil. Dünya çapında bir sıkıntı. O da ataerkil bir sistemin içerisindeyiz… " dedi ve şöyle devam etti:
Şöyle şeyler duyunca, mesela ‘kadınlarımıza sahip çıkalım’… Yani kadınların öyle bir sahip çıkılma gibi bir ihtiyacı yok.