Kerem Bürsin'den kadınlarla ilgili dikkat çeken açıklama: 'Sahip çıkalım' demek yanlış!

"Ayşe ile tanışacağım için çok heyecanlıydım"

'Ayşe'nin yaptığı şey olağan üstü bir başarı' diyen Bürsin, ‘Böyle bir şeye tanık olmak, 19 yaşında olup da bizim ülkemizden böyle bir başarı elde etmesi büyük gurur. Ayşe ile tanışacağım için çok heyecanlıydım. Bir sürü insana ilham oldu, olağan üstü başarı’ ifadelerini kullandı.