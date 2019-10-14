Kerem Bürsin'den eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya itirafı: 'Gel beni öp' diyordu

Turkish cowboy diyorlardı: Yaşamı ile ilgili de konuşan Kerem Bürsin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

- "Amerika-Teksas’taki okulumda çok popülerdim. Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu."