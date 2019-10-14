Kerem Bürsin'den eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya itirafı: 'Gel beni öp' diyordu
Güneşi Beklerken adlı Türk dizisiyle ünlenen Kerem Bürsin, katıldığı bir YouTube programında yaşadığı ilginç anıları anlattı.
Serenay Sarıkaya ile ayrılmasının ardından sessizliğe bürünen genç oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. Bürsin, geçmiş dizilerindeki öpüşme sahneleri hakkında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çektiğini belirten Kerem Bürsin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
- "Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu."
Soğanlı dürüm yiyip öp beni diyor: "Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu."
Turkish cowboy diyorlardı: Yaşamı ile ilgili de konuşan Kerem Bürsin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
- "Amerika-Teksas’taki okulumda çok popülerdim. Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu."