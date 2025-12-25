Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan aşk paylaşımı! "Liseli aşıklar gibi"
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’nun aşkı hız kesmeden devam ediyor. Artık ilişkilerini gizlemeyen ikili, paylaşımlarıyla da adlarından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin’i özlediğini dile getirdiği bir paylaşımda bulundu.
Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile yollarını ayırmasının ardından, Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka adım atmıştı. Selin Yağcıoğlu ise kısa süre önce sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini sonlandırmıştı.
Bu ilişki, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmış, özellikle Mehtap Algül ile yakın arkadaşı olan Yağcıoğlu’nun ilişkisinin başlangıcı dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Mehtap Algül, aralarındaki dostluğun herhangi bir soruna yol açmadığını belirterek açıklama yapmıştı.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin’e olan özlemini takipçileriyle paylaştı.
"Sevdiğim beye kavuşmama sadece 4 gün kaldı. Zaman adeta durdu, resmen geçmek bilmedi. Liseli aşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmak durumundayız," şeklinde bir gönderi paylaştı.