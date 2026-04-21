Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu arasında kriz çıktı! Ayrıldılar iddiaları doğru mu?
Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu hakkında ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan ikilinin son dönemde attığı adımlar, ilişkilerinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.
"Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ancak üç hafta önce konuştuğum arkadaşlarının "Bir sorun yok, aşkları devam ediyor" dediği yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile influencer Selin Yağcıoğlu'nun aşkı sanırım tarih oldu."
Çünkü bir aydır Amerika'da olan Kerem, İstanbul'a geldi ve aynı günlerde Selin Londra'ya gitti. Üstelik yakın zamanda ne sosyal medyada birlikte bir paylaşımları var, ne de onları birlikte gören oldu.
Kerem ile Selin, daha önce sürekli birbirlerinin paylaşımlarına beğeni atıp yorum bırakıyorlardı. Onlar da artık yok. Bunların üzerine ilişkilerinin akıbetini ilk ağızdan öğrenmek için Selin Yağcıoğlu'nu aradım açmadı, mesaj atıp sordum cevap vermedi.
Bu kadar sessiz kaldığına göre Kerem Bürsin ile aşkı sona ermiş. Yoksa hemen mesajıma döner "Ayrılmadık" derdi.