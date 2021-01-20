Kerem Bürsin utana sıkıla Serenay Sarıkaya sorusuna cevap verdi!
Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulan soruya cevap verdi. Sen Çal Kapımı dizisinin set çıkışı görüntülendi.
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile beraber rol aldığı dizisi Sen Çal Kapımı'nın set çıkışında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Sıklıkla Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Bürsin, ilk olarak rol arkadaşı hakkındaki sorulara cevap verdi.
Kerem Bürsin, partneri Hande Erçel hakkında, "Beraber 24 saat geçirince ister istemez arkadaş olabiliyoruz" dedi.
Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alan Kerem Bürsin, o akşam çok heyecanlı olduğunu fakat oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapmayı düşünmediğini dile getirdi.
Öte yandan Kerem Bürsin'e bu konu üzerinden eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili soru sorulunca 'Evet güzel bir sesi var. Bu soruyu sorduğun için sağ ol' yanıtını verirken utandığı anlar dikkat çekti.